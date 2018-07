Pablo volta a treinar e já é escalado como titular no Corinthians

Depois de 10 dias afastado da equipe do Corinthians por causa de dores na coxa direita, o zagueiro Pablo voltou aos treinamentos nesta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, na zona leste de São Paulo. Na última terça, ele já havia iniciado o trabalho de transição para retornar à equipe e, nesta quarta, já foi escalado entre os titulares pelo técnico Fabio Carille. Se a recuperação continuar normalmente, o defensor será titular na partida diante contra o Atlético Goianiense, neste domingo, em Goiânia.

O último jogo de Pablo foi o empate diante da Chapecoense, no dia 13 de maio, no estádio Itaquerão, em São Paulo, e seu retorno aos treinamentos é uma boa notícia para Fabio Carille. Na terça-feira, o treinador recorreu aos jovens Thiago e Franklin, da equipe sub-20, para que completassem o treinamento.

Pedro Henrique e Léo Santos eram os únicos defensores à disposição no elenco profissional. O paraguaio Balbuena sofreu uma lesão muscular de grave um (leve) e deve desfalcar a equipe de duas a quatro semanas. Vilson foi submetido a uma artroscopia no joelho e só retornará em junho.

Além dos zagueiros, estão em recuperação no Corinthians o lateral-direito Léo Príncipe (estiramento na coxa esquerda) e o meia Giovanni Augusto (lesão no tornozelo esquerdo), que voltou aos treinamentos com bola nesta quarta-feira.

RENOVAÇÃO

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira a prorrogação do contrato do lateral-esquerdo Moisés. O vínculo com o atleta, que iria até dezembro deste ano, foi estendido até dezembro de 2019. No elenco desde 2016, ele atuou em 13 jogos com a camisa alvinegra. Depois de ter sido emprestado ao Bahia, voltou ao elenco no início desta temporada.