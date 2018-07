Recuperado, Pato volta a ser relacionado no Milan

MILÃO - Depois de um mês sem jogar, por conta de uma contusão muscular na coxa esquerda, o atacante Alexandre Pato pode voltar ao Milan diante do Arsenal, nesta quarta-feira. Ele foi relacionado pelo técnico Massimiliano Allegri para a partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, que será disputada no Estádio Giuseppe Meazza.

O treinador divulgou a lista com 21 nomes para o confronto, mas três nomes ainda serão cortados. Com isso, Pato pode sequer ficar no banco no jogo desta quarta-feira.

O brasileiro vem sofrendo com uma série de lesões musculares nos últimos meses, que têm gerado preocupação no Milan. A última partida que disputou foi diante do Novara, no dia 22 de janeiro, quando sentiu dores na coxa.

Mas o atacante não é a única novidade da equipe. Outros três jogadores se recuperaram de lesão e também estão à disposição para enfrentar o Arsenal: o goleiro Abbiati, o zagueiro Nesta, o volante Flamini e o meia Boateng.