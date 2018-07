Recuperado, Paulão treina na equipe titular do Internacional

Recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, o zagueiro Paulão treinou como titular na manhã desta terça-feira, no Beira-Rio, onde o técnico Abel Braga definiu a escalação do Internacional que irá enfrentar o Corinthians nesta quinta, às 19h30, no Itaquerão, em São Paulo, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Paulão não defende o time colorado desde o dia 10 de maio, quando ajudou a sua equipe a vencer o Atlético-PR por 2 a 1, e agora deverá formar a dupla de zaga titular com Juan diante dos corintianos. Outra novidade na escalação será João Afonso, que treinou na vaga de Aránguiz, lesionado.

O goleiro Dida, por sua vez, voltou a ser escalado como titular depois de ter se recuperado de desgaste muscular. Por causa do problema, o veterano jogador chegou a ficar fora de amistosos e jogos-treino durante a intertemporada motivada pela disputa da Copa do Mundo.

Já o volante Willians chegou a deixar o treino desta quinta-feira um pouco antes do seu fim, mas aparentemente apenas por precaução após sofrer com algum desconforto. Ele foi substituído por Ygor nos minutos finais da atividade.

Assim, o Inter foi escalado com a seguinte formação titular: Dida; Wellington Silva, Paulão, Juan e Fabrício; Willians, João Afonso, Alan Patrick, D?Alessandro e Jorge Henrique; Rafael Moura. Já a equipe reserva contou com Muriel; Gilberto, Alan Costa, Ernando e Alan Ruschel; Ygor, Cláudio Winck, Alex, Valdívia e Luque; Wellington Paulista.