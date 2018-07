Recuperado, Pedrinho pode reforçar o Corinthians contra o Universidad do Chile

O elenco do Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, visando a partida contra o Universidad do Chile, quarta-feira, na Arena Corinthians, e a novidade do dia foi a presença do meia Pedrinho no gramado. Giovanni Augusto, em negociações com o Inter, também treinou normalmente.

Enquanto os titulares da partida contra o Botafogo-SP faziam um trabalho regenerativo na piscina, os demais atletas participaram de um treino tático no gramado tendo Pedrinho em ação normalmente, após se recuperar de uma lesão no pé direito. Marquinhos Gabriel, que passou por uma cirurgia de hérnia inguinal no dia 13 de março, também participou do treino, mas ainda deve ser preservado da partida desta quarta-feira.

Giovanni Augusto tem conversas adiantadas com o Internacional, mas participou normalmente do treinamento e existe a possibilidade do técnico Fábio Carille relacioná-lo para o jogo, caso a negociação não seja finalizada até terça-feira.

O lance mais bonito da atividade aconteceu tendo dois atletas que não estão sendo utilizados como protagonistas. O atacante Luidy cruzou uma bola certeira para Stiven Mendoza acertar um lindo voleio e marcar um golaço. O atleta chegou a ser aplaudido por alguns companheiros.

A definição do time que enfrenta os chilenos acontecerá no treinamento que será realizado nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava. Desfalque certo é o lateral-direito Fagner, que terá de cumprir suspensão de dois jogos por ter sido expulso na partida contra o Nacional-URU, pela Libertadores do ano passado.

Continuam no departamento médico do clube, o meia Danilo (que já corre em torno do gramado), Pedro Henrique (lesão na coxa esquerda), Rodriguinho (dores no joelho esquerdo), Kazim (lesão no ligamento colateral medial do joelho direito) e Vilson (passou por artroscopia no joelho esquerdo).