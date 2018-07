Recuperado, Pepe volta ao Real Madrid para pegar o Ludogorets

O técnico Carlo Ancelotti poderá contar com o retorno do zagueiro Pepe para armar o Real Madrid que enfrentará o Ludogorets, nesta quarta-feira, na Bulgária, pela segunda rodada do Grupo A da Liga dos Campeões. Recuperado de contusão, ele foi relacionado para a partida e voltará a ficar à disposição após três jogos.

A última partida em que Pepe atuou foi a estreia na Liga dos Campeões, no 5 a 1 sobre o Basel, no dia 16. De lá para cá, o zagueiro vinha sendo desfalque por conta de uma lesão muscular. Ele deve brigar com Varane pela vaga de titular ao lado de Sergio Ramos nesta quarta.

Além de Pepe, a lista de relacionados de Carlo Ancelotti traz o jovem meia Álvaro Medrán, de 20 anos, formado nas divisões de base do clube, como novidade. Por outro lado, o lateral Fábio Coentrão, ainda sofrendo com uma lesão não especificada pelo Real, segue como desfalque.