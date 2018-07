Recuperado, Pierre reforça o Atlético-MG contra o Coritiba

O Atlético Mineiro terá um reforço na partida contra o Coritiba, domingo, no Couto Pereira, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Pierre está completamente recuperado de uma lesão na coxa direita e viajou para Curitiba, onde vai reforçar a equipe no fim de semana.

A comissão técnica do Atlético-MG optou por não retornar a Belo Horizonte após a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, quarta-feira, no Pacaembu, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Assim, a delegação seguiu direto para Curitiba nesta tarde após realizar um trabalho na academia do hotel onde se hospedou na capital paulista.

Se Pierre vai reforçar o Atlético-MG diante do Coritiba, o time terá duas baixas no duelo do fim de semana. O atacante Luan e o meia argentino Dátolo terão que cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e voltarão a Belo Horizonte.

Além dos dois jogadores, o Atlético-MG terá outros desfalques. O lateral-direito Marcos Rocha, o zagueiro Réver e o volante Leandro Donizete seguem lesionados e fora do time. Em Curitiba, o Atlético-MG vai treinar nesta sexta-feira, às 15h30, no Estádio Ecológico.