Recuperado, Pierre treina e pode ser opção no Fluminense contra o Corinthians

Depois de empatar por 1 a 1 com o Grêmio no último sábado, em Volta Redonda (RJ), o Fluminense voltou a treinar na tarde desta segunda-feira, nas Laranjeiras, visando o confronto diante do Corinthians, quinta, às 20 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal novidade da atividade foi a presença do volante Pierre, que treinou normalmente e mostrou estar recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda. Desta forma, ele poderá virar opção do técnico Levir Culpi para o duelo diante dos corintianos.

Sem poder contar com Pierre no último sábado, Levir escalou Douglas no meio-campo da equipe titular. O treinador poderá testar uma possível formação com a volta de Pierre ao time no treinamento desta terça-feira pela manhã, nas Laranjeiras. Contra o Grêmio, Douglas saiu para entrada de Magno Alves no decorrer do confronto.

Nesta segunda, o elenco tricolor foi dividido em dois grupos. Enquanto um deles realizou exercícios na academia sob supervisão dos preparadores Rodolfo Mehl e Jefferson Souza, o outro realizou um treino técnico sob o comando dos auxiliares Luiz Matter e Marcão.

Após o empate com o Grêmio, o Fluminense fechou a sétima rodada do Brasileirão na 11ª posição, com dez pontos. Entretanto, poderá subir muitas colocações na próxima rodada, pois há outras seis equipes (Santos, Flamengo, São Paulo, Ponte Preta, Atlético-PR e Chapecoense) com a mesma pontuação.