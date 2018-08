Recuperado, Rafael Galhardo vira opção para Jorginho na lateral direita do Vasco

O treinador Jorginho ganhou mais uma opção no setor defensivo do Vasco para a partida contra o São Paulo, neste domingo, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além dos retornos de Giovanni Augusto, Henrique e Thiago Galhardo, o lateral-direito Rafael Galhardo estará à disposição da comissão técnica.

Afastado desde a partida contra o Bahia, pela Copa do Brasil, no último dia 16, no primeiro desafio cruzmaltino após a parada da Copa do Mundo da Rússia, Rafael Galhardo está recuperado da pancada que sofreu na cabeça e vem treinando normalmente no CT das Vargens, na zona oeste do Rio de Janeiro.

"Foi uma situação ruim e que não desejo que ninguém passe. Tive uma queda feia e acabei tendo que ficar um tempo parado, afastado, sem poder fazer o que amo. Foi muito ruim não poder ajudar o grupo nesses últimos jogos. O importante é que agora tudo isso faz parte do passado. Tenho treinado bem, normalmente, e já posso voltar a jogar. Isso é motivo de muita alegria para mim", disse o lateral-direito.

A presença de Rafael Galhardo fará Jorginho ganhar opções para o lado direito da defesa. Ainda sem poder contar com Lenon, contratado no início do segundo semestre junto ao Guarani, o comandante vascaíno tinha apenas Luiz Gustavo como opção para o setor. O retorno do lateral-direito é visto com bons olhos antes de um complicado desafio contra o São Paulo, vice-líder do Brasileirão.

"O Campeonato Brasileiro é feito de jogos complicados e o duelo com o São Paulo será apenas mais um deles. Eles vivem um grande momento na competição, brigam ponto a ponto pelo primeiro lugar, mas estamos representando o Vasco. Quando se veste uma camisa com essa tradição, você tem que pensar sempre na vitória, nos três pontos", afirmou Rafael Galhardo, avaliando em seguida o momento vivido pelo Vasco.

"O professor Jorginho tem preparado bem a equipe para que a gente vá ao Morumbi e consiga um grande resultado. Acredito que realmente tem nos faltado um pouco de concentração. Precisamos encontrar uma regularidade, não podemos fazer um jogo excelente e outro ruim, muito menos ter dois tempos distintos. É preciso manter o foco o jogo todo, pois só assim conseguiremos fazer um grande segundo semestre", finalizou o lateral-direito.