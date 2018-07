Recuperado, Rafael volta a ser relacionado no Santos

SANTOS - Recuperado, o goleiro Rafael reassumirá o gol do Santos na partida deste sábado, contra a Ponte Preta, na Arena Barueri, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O titular desfalcou o time no duelo com o Comercial, na quarta-feira, por conta de dores musculares.

Com sua recuperação, Rafael não terá problemas em defender a seleção brasileira no amistoso com a Bósnia, na próxima terça, na Suíça. O goleiro, assim como Neymar e Paulo Henrique Ganso, viajará com a delegação ainda na noite de sábado, após o jogo contra a Ponte.

O trio que defenderá a seleção deverá ser titular neste sábado. O técnico Muricy Ramalho relacionou seus principais jogadores, mostrando que deve entrar em campo com força máxima diante da Ponte.

Embalado por quatro vitórias seguidas, o Santos ocupa a quarta colocação da tabela, com 18 pontos. A Ponte é a sétima colocada, com 15.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Rafael e Aranha;

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Durval e Edu Dracena;

Laterais: Crystian, Fucile e Juan;

Volantes: Arouca e Henrique;

Meias: Elano, Felipe Anderson, Ibson e Paulo Henrique Ganso;

Atacantes: Alan Kardec, Borges, Dimba e Neymar.