Recuperado, Ramon prega forte marcação para Vasco superar o Corinthians

De volta ao time após se recupera de lesão, o lateral-esquerdo Ramon quer pressão e marcação forte do Vasco sobre o Corinthians na manhã deste domingo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Para o jogador, esta é a possível fórmula do sucesso contra o rival paulista, em duelo válido pela 16ª rodada do Brasileirão.

"Precisamos impor o nosso ritmo, tudo que trabalhamos durante a intertemporada. É jogar da forma que estamos acostumados, que é pressionando e marcando muito forte o adversário", pregou o jogador, neste sábado, antes do treino de reconhecimento do gramado brasiliense.

O time carioca vem de um empate com o Fluminense e uma vitória sobre o Grêmio, nas rodadas disputadas ao fim da Copa do Mundo. Para Ramon, um triunfo sobre o Corinthians elevará de vez a confiança da equipe cruzmaltina.

"Vamos em busca da vitória, pois ela nos dará uma condição muito boa na tabela, até porque temos jogos a menos. Ganhar do Corinthians seria uma alegria imensa e aumentaria ainda mais a nossa moral", projetou o lateral.

Ramon voltará ao time após se recuperar de um estiramento na coxa sofrido ainda no primeiro tempo do duelo contra o Bahia, no dia 16, durante o primeiro tempo do duelo com o Bahia, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Sua recuperação vem em boa hora para o técnico Jorginho porque Henrique, outra opção para o setor, está suspenso.

Com Ramon no gramado, o treinador comandou atividade fechada no Mané Garrincha neste sábado. Jorginho orientou um treino técnico e tático no mesmo horário da partida deste domingo, às 11 horas, para facilitar a adaptação dos jogadores.