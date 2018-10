Recuperado, Raul diz estar pronto para jogar e deve substituir Maranhão no Vasco

O volante Raul deve ser uma das novidades do Vasco para o duelo diante do Cruzeiro neste domingo, em São Januário, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado de lesão, o jogador deve ser escalado pelo técnico Alberto Valentim na vaga do lesionado William Maranhão.

Raul sofreu uma lesão muscular na coxa direita no clássico diante do Flamengo, realizado há quase um mês. Nesta sexta-feira, porém, o jogador trabalhou normalmente mais uma vez e garantiu estar pronto para substituir Maranhão, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

"Eu vinha num momento muito bom quando aconteceu essa lesão. Fiquei um pouco chateado, mas é uma coisa que faz parte do futebol. Foi um fato que ocorreu que não tem explicação. Ocorreu num lance que tentei esticar a perna ao máximo para evitar a saída da bola. Até consegui, mas infelizmente senti uma dor muito forte e que não me deixava correr", lembrou.

Com Raul, além de Leandro Castán, que está de volta após cumprir suspensão, o Vasco encara o Cruzeiro precisando da vitória. Com 31 pontos, na 15.ª colocação, a equipe está apenas um acima da zona de rebaixamento. Para ter alguma tranquilidade, um triunfo no domingo é fundamental.

"Precisamos pontuar mais do que nunca porque estamos próximos da zona. Cada jogo a partir de agora será uma decisão. Esperamos fazer um bom jogo contra o Cruzeiro e sair de campo com a vitória. São Januário é o nosso caldeirão, onde o torcedor comparece, chega junto mesmo e nos incentiva. Isso é importante e nos deixa ainda mais confiantes", afirmou Raul.