Recuperado, Renato Cajá pode ser opção da Ponte Preta contra o Atlético-MG

O meia Renato Cajá, de 32 anos, volta a ser opção para o técnico Gilson Kleina e pode ser uma das novidades da Ponte Preta para o jogo contra o Atlético Mineiro, neste domingo, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas como passará toda a semana em transição do departamento médico para o físico, o experiente jogador deve ser opção no banco de reservas.

A demorada recuperação de Renato Cajá vinha gerando inquietação pelos corredores do estádio Moisés Lucarelli. Na verdade, ele vinha tratando de uma inflamação no tendão patelar do joelho esquerdo. O próprio médico Roberto Nishimura precisou esclarecer bem o caso. "Pegamos a lesão num estádio inicial e o tratamento resolveu. Só que foi demorado, dentro do previsto clinicamente. Mas não é um caso de cirurgia, porque não se trata de nada crônico", atestou.

Com apenas 12 participações com a camisa da Ponte Preta no Brasileirão, muitas vezes entrando durante os jogos, Renato Cajá passou a ser decepção para a torcida. O jogador sabe disso e promete dar a volta por cima. "Estou recuperado e espero ajudar o time na sua caminhada dentro da competição".

O elenco voltou aos trabalhos nesta terça-feira. A comissão técnica já trabalha com três baixas: o volante Naldo e o atacante Lucca, suspensos com três cartões amarelos, e o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, vetado por ter vínculo com o Atlético Mineiro.

A gerência de futebol confirmou também a liberação do meia Xuxa e do lateral-esquerdo João Lucas para o Figueirense, que disputa a Série B do Brasileiro. Os dois estavam foram dos planos e vinham trabalhando separado do grupo. Outros jogadores continuam à parte como o veterano zagueiro Fábio Ferreira, o lateral-esquerdo Artur e o atacante Negueba.