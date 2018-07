Recuperado, Renato está de volta ao time do Botafogo

Renato dá equilíbrio ao meio-de-campo do Botafogo e já recebeu elogios de Seedorf, hoje a estrela do time. Por isso, o retorno dele é aguardado com ansiedade por Oswaldo de Oliveira, que ainda alimenta o sonho de classificação para a Libertadores.

Para enfrentar o Grêmio fora de casa e em ascensão, Oswaldo de Oliveira espera ainda por uma definição dos médicos sobre Fábio Ferreira, zagueiro que se contundiu na quarta-feira, quando o Botafogo perdeu para o Santos por 2 a 0, no Engenhão.

A partida contra o Grêmio, na avaliação do técnico do Botafogo, é uma ótima oportunidade para o clube tentar reconquistar a torcida, que tem comparecido em pequeno número nos últimos jogos, já com poucas esperanças de ver o time entre os quatro melhores do Campeonato Brasileiro - ou seja, com uma vaga na Libertadores de 2013.