Recuperado, Renato volta a treinar no Palmeiras

O Palmeiras fechou o treino à imprensa na manhã desta quarta-feira, na Academia de Futebol, mas uma coisa é certa: a equipe poderá contar novamente com o volante Renato. Recuperado de lesão, ele treinou normalmente e está à disposição do técnico Dorival Júnior para o clássico diante do Santos neste domingo, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro.

Renato havia ficado de fora das últimas três partidas do Palmeiras, contra Chapecoense, Botafogo e Grêmio, por conta de um problema na coxa esquerda. Sem ele, Dorival passou a armar o meio de campo com Marcelo Oliveira, Victor Luís, Wesley e Valdivia. A equipe se encontrou e emendou uma sequência de três vitórias, se afastando do rebaixamento.

Até por isso, ainda não se sabe se Renato voltará já como titular. Se ele foi reforço na atividade desta quarta, o zagueiro Lúcio e o meia Allione fizeram apenas reforço muscular. Wellington, Thiago Martins, Eguren, Rodolfo e Diogo, lesionados, seguiram no departamento médico.

Na primeira parte da atividade, Dorival Júnior comandou um treino técnico com os jogadores divididos por posição. Na segunda, o trabalho se resumiu aos meias, laterais e atacantes. Ao contrário do que aconteceu durante a manhã, o treinamento da tarde será aberto à imprensa.