Recuperado, Réver deve voltar na decisão da Recopa Sul-Americana

O Atlético-MG deve ter o reforço do zagueiro e capitão Réver para o jogo de volta da Recopa Sul-Americana, na próxima quarta-feira, contra o Lanús, no Mineirão, em Belo Horizonte. Recuperado da lesão no tornozelo esquerdo, ele foi liberado pelos médicos do clube, nesta quinta, para voltar aos treinos.

Mesmo sem Réver, o Atlético-MG conseguiu um bom resultado no jogo de ida contra o Lanús, ao ganhar por 1 a 0 na quarta-feira, na Argentina. Agora, portanto, o time mineiro depende apenas de um empate no Mineirão para ficar com o título da Recopa, que reúne os campeões da Libertadores e da Copa Sul-Americana.

Além de Réver, outro jogador liberado pelos médicos do clube nesta quinta-feira foi o volante Fillipe Souto, que está recuperado de uma entorse no ligamento do joelho direito. Assim, ainda continuam em tratamento no Atlético-MG o volante Lucas Cândido e os zagueiros Edcarlos e Emerson.

Antes do jogo de volta contra o Lanús, o Atlético-MG entra em campo neste sábado, quando enfrenta o Bahia, no Independência, também em Belo Horizonte, pelo Brasileirão. Nesta partida, o técnico Levir Culpi não poderá contar com o volante Pierre e o lateral-esquerdo Emerson Conceição, ambos suspensos.