Réver treina entre titulares e Mancini testa formação no Atlético-MG

Recuperado de uma inflamação no tendão da parte posterior da sua coxa esquerda, Réver, capitão do Atlético-MG, participou normalmente do treino que o time fez nesta quinta-feira na Cidade do Galo. Essa foi a primeira vez nesta semana que ele pôde trabalhar com os seus companheiros no gramado, depois de ter deixado o duelo com o Santos, no último domingo, em Belo Horizonte, no intervalo por causa da lesão.

E assim como aconteceu nos dois primeiros jogos da equipe sob o comando do técnico Vagner Mancini, o zagueiro foi escalado como volante na formação titular testada neste treinamento. Ele formou uma dupla desta posição com Zé Welison e assim a tendência é a de que atue novamente no meio-campo no confronto do próximo domingo, às 16 horas, contra o São Paulo, no estádio do Morumbi, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Embora tenha mantido o defensor Rever no meio, o treinador escalou o Atlético com vários jogadores de características ofensivas nesta quinta, em um time que contou com Cleiton; Guga, Léo Silva, Igor Rabello e Fábio Santos; Réver, Zé Welison, Luan, Nathan e Otero; Di Santo.

O lateral-direito Guga deu entrevista coletiva nesta quinta-feira e exibiu confiança de que a equipe alvinegra dará prosseguimento à reação no Brasileirão, iniciada com a boa vitória por 2 a 0 sobre o Santos no último domingo. "É só continuar acreditando porque ainda tem muita coisa pela frente para a gente dar a volta por cima no campeonato", ressaltou o jogador.

E o jogador deu dicas sobre como o Atlético deverá jogar para ter sucesso neste próximo duelo na capital paulista. "Primeiramente, precisamos estar muito atentos porque é um jogo que vai nos exigir muita atenção e concentração, um erro de marcação pode ser fatal. Então, vamos ter de manter nossa regularidade, com nível alto de atenção e concentração, para que a gente faça uma boa partida e consiga o resultado lá em São Paulo", disse Guga.

Com o último triunfo sobre o Santos, o time atleticano fechou a 27ª rodada da competição nacional na 12ª posição, com 35 pontos, e agora tenta conquistar uma nova vitória para se aproximar um pouco mais da zona de classificação para a Copa Libertadores, hoje fechada pelo Internacional, sexto colocado, com 42 pontos.