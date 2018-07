Recuperado, Ricardo Oliveira volta a ser relacionado no Santos

O atacante Ricardo Oliveira voltou a ser relacionado pelo técnico Dorival Júnior nesta sexta-feira. O jogador deve ser titular do Santos na partida contra o Atlético Paranaense, neste sábado, na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Ricardo Oliveira desfalcou o Santos nas últimas duas partidas, pelo Brasileirão e Copa do Brasil, por causa de uma lesão na coxa direita. Ele se machucou na vitória sobre o Santa Cruz, no dia 18, no Pacaembu.

Recuperado do problema físico, o atacante voltou a treinar com o grupo na quinta-feira. Nesta sexta, mais desenvolto, foi confirmado na lista de relacionados. Dorival deve contar com o atacante somente durante um tempo na partida de sábado por causa da falta de condicionamento físico do atleta.

Para este jogo, o treinador não poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique, o meia Vitor Bueno e o goleiro reserva Vladimir - John será a opção ao titular Vanderlei. Já o meia Elano ficou de fora da lista de relacionados porque vai cumprir suspensão no fim de semana.

Confira a lista de relacionados do Santos:

Goleiros: John e Vanderlei;

Zagueiros: David Braz, Lucas Veríssimo e Luiz Felipe;

Laterais: Caju, Daniel Guedes, Victor Ferraz e Zeca;

Meio-campistas: Emiliano Vecchio, Jean Mota, Léo Cittadini, Lucas Lima, Rafael Longuine, Renato, Thiago Maia e Yuri;

Atacantes: Joel, Jonathan Copete, Paulinho, Ricardo Oliveira, Rodrigão e Walterson.