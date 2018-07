Recuperado, Richarlyson reforça Atlético-MG no estadual O volante Richarlyson vai reforçar o Atlético na reta final do Campeonato Mineiro. Recuperado de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito, o jogador foi liberado para treinar pelo departamento médico do clube e já realiza trabalhos de preparação física. Richarlyson não entra em campo desde o dia 23 de março, quando o Atlético empatou por 1 a 1 com o Uberaba, em partida válida pela primeira fase do Campeonato Mineiro, na cidade de Sete Lagoas.