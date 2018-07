Recuperado, Richarlyson treina e pode jogar no sábado

O jogador se recuperou de um estiramento no ligamento do joelho direito e tem boas chances de ser relacionado para o jogo decisivo contra o América-MG. Richarlyson deverá disputar uma vaga no meio-campo com os jovens Serginho e Fillipe Soutto, que se destacaram na equipe enquanto o experiente atleta estava ausente.

Com a recuperação do volante, o técnico Dorival Júnior agora espera pela liberação do atacante Magno Alves, que sofreu um estiramento muscular na coxa direita. Ele deve deixar o departamento médico nesta semana.

Desfalque certo é o zagueiro Leonardo Silva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele será substituído por Werley, que formará dupla de zaga com Rever.