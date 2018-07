Recuperado, Rildo participa de intertemporada

Lesionado desde a decisão do Campeonato Paulista contra o Ituano, no dia 13 de abril, o atacante Rildo é uma das novidades do Santos no retorno aos trabalhos depois da folga na pausa para a disputa da Copa do Mundo do Brasil. O elenco voltou aos treinos na última segunda-feira e treina até este sábado em São José dos Campos (SP), quando retorna para Santos.

Rildo machucou os ligamentos do tornozelo direito depois de uma disputa de bola pelo alto por ter pisado em falso na queda. Chegou-se a cogitar uma cirurgia no local, mas o trabalho de fisioterapia em duas sessões diárias foi suficiente para recuperar o atleta. "Só tenho que agradecer aos fisioterapeutas do Santos, que me ajudaram muito. Por conta deles, estou de volta após pouco mais de dois meses da minha lesão", disse.

O esforço de Rildo para voltar a jogar o mais rápido possível foi elogiado pelos profissionais do Santos. Durante as "férias" do elenco, o jogador chegou a trabalhar no Centro de Excelência em Prevenção e Recuperação de Atletas de Futebol (Cepraf) para que pudesse iniciar os treinamentos com o restante da equipe.

RILDO SERá NOVIDADE DO SANTOS PARA O RETORNO DO BRASILEIRãO

O primeiro compromisso oficial do Santos após a pausa para a Copa do Mundo é o clássico contra o Palmeiras, no dia 17 de julho, pelo Campeonato Brasileiro. Rildo espera estar disponível para o técnico Oswaldo de Oliveira no duelo contra o rival. "Estou muito feliz por voltar a treinar e agora o que mais quero é estar bem para ajudar a equipe diante do Palmeiras", afirmou.

Depois de nove rodadas disputadas, o Santos ocupa a 10.ª posição no campeonato, com 14 pontos, cinco a menos que o líder Cruzeiro.