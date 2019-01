Recuperado, Rithely se coloca à disposição do Inter para estreia no Gaúcho

Depois de um ano para ser esquecido em 2018, Rithely espera viver um 2019 bem diferente no Internacional. Atrapalhado por uma grave lesão que o impediu de entrar em campo durante quase toda a última temporada, o volante garantiu estar plenamente recuperado e se colocou à disposição do técnico Odair Hellmann.

Rithely garantiu não sentir mais dores no tornozelo contundido e se disse pronto para atuar diante do São Luiz no domingo da semana que vem, fora de casa, pela estreia do Campeonato Gaúcho. "Voltei bem, treinando bem, sem dor. Estou à disposição para o início do Estadual", declarou neste sábado.

Contratado junto ao Sport em março do ano passado, Rithely chegou ao Inter com uma lesão no tornozelo esquerdo. O volante precisou ser submetido a cirurgia, mas o problema se mostrou mais grave que o esperado e o afastou dos gramados pelo restante da temporada.

"A sensação de ficar de fora é sempre ruim. Estava acostumado a jogar, ajudar os companheiros. Não pude fazer isso esse ano. Mas sempre estava nos jogos e fiquei feliz pelo desempenho de todos em 2018. O time se impôs, principalmente dentro de casa, então fiquei feliz, comemorei muitas vitórias com eles", lembrou.

Sem ser utilizado, Rithely viu seu contrato com o Inter chegar ao fim, e a permanência no clube se tornou incerta. A diretoria, no entanto, acertou a prorrogação de seu empréstimo por mais seis meses junto ao Sport, e agora ele quer corresponder em campo.

"Tenho que agradecer à diretoria, à comissão técnica, que quis minha permanência. Sempre conversamos muito. Agradeço a todos, de coração, por terem me mantido", comentou. "O Odair me deu muita força, principalmente quando voltei. Todo mundo pensava que eu jogaria em dois, três meses. Ele conversou muito comigo. Disse que era normal, que o tempo curaria e que logo eu estaria ajudando, que não adiantaria pular etapas."