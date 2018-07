Recuperado, Rivaldo treina e deve defender o São Paulo contra a Portuguesa

SÃO PAULO - Após ficar os últimos dias afastado, se recuperando de dores musculares, o meia Rivaldo voltou a treinar com o grupo do São Paulo nesta quinta-feira. Com isso, ele não deve ser problema para a partida diante da Portuguesa, neste domingo, às 17 horas, no Canindé, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Na primeira parte do treinamento, o jogador realizou um trabalho separado do resto do grupo, em um campo anexo do CT são-paulino. Depois, seguiu junto com os outros atletas para a realização de trabalhos físicos no Reffis (centro de recuperação do clube).

"Ele não sentiu nenhum tipo de dor. Agora vamos aguardar a reação dele nos treinamentos. Temos a recomendação de ficar de olho. Mas um jogador que está sem dor a gente não trata e não faz exame. Vamos ver como está no campo", declarou o médico do São Paulo, José Sanchez.

O zagueiro Alex Silva também está recuperado das dores no joelho direito que o incomodavam. O jogador, que ficou de fora das três últimas partidas do São Paulo, está clinicamente liberado para atuar, mas sua participação no confronto de domingo dependerá da avaliação da comissão técnica dirigida por Paulo César Carpegiani.

Veja também:

Uvini é operado e ficará até três meses fora