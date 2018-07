Recuperado, Robben volta aos treinos no Bayern O meia-atacante holandês Robben voltou aos treinos nesta quinta-feira no Bayern de Munique, após se recuperar da lesão muscular sofrida durante a disputa da Copa do Mundo na África do Sul. Mas seu retorno aos jogos deve acontecer somente no dia 15 de janeiro, quando o Campeonato Alemão recomeça depois da paralisação de fim de ano.