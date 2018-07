Recuperado, Robert treina no Fluminense ao lado do ídolo Ronaldinho

Robert admitiu alegria por treinar ao lado de um ídolo, revelando toda a admiração pelo craque. "Não sei se treinou ou se assisto a ele treinar. Um cara que é unanimidade no futebol e sempre joguei com ele no videogame. É um sonho para mim. Espero que ele se dê bem aqui no Fluminense e acredito que tem tudo para ter sucesso aqui e acrescentar ainda mais ao nosso time", afirmou.

Quando Robert se lesionou, o Campeonato Brasileiro estava apenas em suas rodadas iniciais. Agora, porém, o momento é bem diferente, com o Fluminense dentro do grupo dos times que lutam para entrar no G4. E o meia revelou que ajudar o time a figurar nesse seleto grupo aumenta o seu desejo de voltar logo aos gramados.

"Motivação continua a mesma, de querer estar em campo sempre. Ainda mais com o time jogando bem, em boa fase. Ficava vendo em casa e louco de vontade de voltar a treinar logo e ajudar. Ver o time ganhando e conseguindo bons resultados dá ainda mais motivação para ajudar a equipe a seguir nesse caminho", disse.

Com 27 pontos, o Fluminense ocupa o sétimo lugar no Brasileirão e volta a jogar no próximo sábado, no Maracanã, diante do Grêmio, que tem a mesma pontuação e está na sexta posição.