Recuperado, Robinho treina no Santos e deve ser titular na quinta

Recuperado de um estiramento muscular na coxa direita, sofrido há uma semana, Robinho treinou normalmente nesta quarta-feira pela manhã, no CT Rei Pelé, e deverá se titular do Santos nesta quinta, contra o Grêmio, às 20 horas, em Porto Alegre, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O atacante mostrou que superou a lesão ao participar de atividades com bola e ao treinar finalizações sem reclamar de dores. Assim, o jogador deverá ter o seu retorno ao time confirmado pelo técnico Oswaldo de Oliveira.

Após o treino desta quarta, o próprio Robinho concedeu entrevista coletiva e garantiu estar recuperado, mas evitou "se escalar" como titular. "Estou bem melhor, a lesão não foi tão séria, fiz o tratamento com os fisioterapeutas qualificados. Se vou jogar o jogo inteiro, só o Oswaldo sabe. Se vou sair jogando ou entrar no segundo tempo, só o Oswaldo sabe", afirmou o jogador.

Em seguida, o atacante revelou que ainda irá conversar com os médicos do Santos para saber se terá o aval para atuar desde o início da partida diante dos gremistas. "Quero jogar sempre, ajudar, é difícil ficar fora. Ficamos loucos para jogar, a vontade é enorme, mas precisa de cautela para não sentir de novo. Fiz um teste no treinamento, me senti bem, aí vou conversar com os médicos para definir (a escalação)", completou.

Na última terça-feira, Robinho já havia feito um trabalho com bola, mas em separado do resto do elenco. Nesta quarta, ele formou um trio de ataque com Thiago Ribeiro e Gabriel. Com isso, Leandro Damião, que trabalhou na equipe reserva, deverá mesmo ficar como opção de banco em Porto Alegre.

Com o atacante de volta ao time após se recuperar de lesão, o Santos deverá ir a campo nesta quinta com a seguinte formação titular: Aranha; Cicinho, Edu Dracena, David Braz e Mena; Alison, Arouca e Lucas Lima; Thiago Ribeiro, Gabriel e Robinho.