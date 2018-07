Recuperado, Rodrigo Moledo volta a treinar com bola no Internacional

O técnico Odair Hellmann recebeu boas notícias nesta segunda-feira, no quinto dia de intertemporada do Internacional em Atibaia, no interior de São Paulo. O zagueiro Rodrigo Moledo voltou a participar de uma atividade com bola, embora ainda siga sob observação do departamento médico.

Moledo vinha preocupando a comissão técnica em razão de dores no joelho direito. Por isso, ainda não havia conseguido participar de alguma atividade com bola nesta intertemporada, que já completa dez dias, sendo cinco deles em Atibaia.

O lateral Zeca e o meia Camilo, que estavam passando por esta observação, agora estão totalmente liberados para participarem de todas as atividades do time. "Para gente é bom ficar dez dias juntos, conhecer cada vez mais os companheiros, trabalhando ainda mais forte, a equipe trabalhando bem para chegar forte nos jogos", comentou Zeca, satisfeito com a possibilidade de retomar as atividades sem restrições.

Já o goleiro Danilo Fernandes, o meia D'Alessandro e o atacante Leandro Damião ficaram de fora das atividades no gramado, nesta segunda. Danilo foi baixa de última hora para o jogo-treino de domingo, quando o Inter venceu o Atibaia por 2 a 1, em razão de um desconforto muscular.

Já D'Alessandro se reabilita de uma torção no tornozelo esquerdo. E Damião sofre com torcicolo. Assim, o trio é dúvida para o jogo-treino com o Red Bull Brasil, na sexta-feira, na última atividade da equipe gaúcha em Atibaia. Nesta terça-feira, o grupo colorado volta a trabalhar em dois turnos.