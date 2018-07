Recuperado, Rodrigo Souto espera que São Paulo reaja O volante Rodrigo Souto deverá ser uma das novidades do São Paulo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, domingo, no Estádio de São Januário, contra o Fluminense. Recuperado de um estiramento na panturrilha direita, o jogador treina com o restante do grupo desde segunda-feira e promete ajudar time a levantar o astral após as eliminações no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil.