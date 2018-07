Recuperado, Rodrigo Souto quer sequência no Botafogo

"É continuar trabalhando. Isso (as lesões) atrapalhou muito e tenho que trabalhar forte nessa intertemporada para poder voltar e ajudar o grupo. Não estamos muito acostumados com isso (período sem jogos), mas é bom para a gente poder fazer o que não temos muito tempo para fazer", disse o volante.

Aos 30 anos e acumulando passagens por outros grandes clubes brasileiros, Rodrigo Souto ressaltou a importância do período intenso de treinos na intertemporada, apesar de preferir as atividades com bola. Ele acredita que os trabalhos físicos serão valiosos para voltar bem nas competições nacionais do resto do ano.

"É um momento importante para nós. Sabemos que no Campeonato Brasileiro é muito difícil ter uma sequência grande para trabalhar. É importante recuperar o aspecto físico e técnico para voltarmos com a mesma vontade das duas últimas rodadas. A bola sempre alegra, mas sabemos que ainda está sendo para enganar um pouco, é mais difícil. Apesar de gostar mais do trabalho com a bola, temos que seguir trabalhando firme para alcançar os resultados", concluiu Rodrigo Souto.

Treinando no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (Cefan), na Penha, zona norte do Rio, o elenco botafoguense faz seu retorno pelo Brasileirão no dia 16 de julho, quando enfrentará o Sport, na Ilha do Retiro, no Recife.