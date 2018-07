Recuperado, Ronaldinho projeta clássico decisivo no Flamengo

ATIBAIA - O meia-atacante Ronaldinho Gaúcho minimizou nesta quinta-feira a torção sofrida no tornozelo e garantiu que vai participar do clássico contra o Botafogo, domingo, no Engenhão, válido pela sétima rodada da Taça Rio - o segundo turno do Campeonato Carioca. Motivado para jogar, o astro lembrou que o clássico será decisivo para as pretensões da equipe, que faturou a Taça Guanabara - o primeiro turno do estadual.

No momento, a equipe está em segundo lugar no Grupo A, com 12 pontos. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam às semifinais. Já o Botafogo é o segundo do Grupo B, com 11 pontos.

"Estou bem já. Foi só uma leve torção, continuo fazendo tratamento, mas nada que atrapalhe nos treinamentos. Não é nada que preocupe. É um clássico importantíssimo e tem um sabor especial, principalmente pelo momento da competição. Temos o objetivo de vencer, jogar melhor e de fazer uma grande apresentação", afirmou.

O Flamengo está passando a semana concentrado em Atibaia, no interior paulista, em preparação para o clássico e a reta final do Campeonato Carioca. Ronaldinho Gaúcho garante que a situação não incomoda e diz ter aprovado a iniciativa do técnico Vanderlei Luxemburgo por crer que poderá ajudar o time na luta pelo título estadual.

"Para mim, não tem muita diferença treinar aqui ou no Rio. Vivo muito bem, gosto da forma que levo a minha vida, mas esse tempo isolado de preparação é essencial para que o professor passe o que ele acha correto, com tranquilidade. Neste momento de ?sprint final? é bem interessante", comentou.