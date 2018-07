Recuperado, Rosicky ainda é dúvida na República Checa

Rosicky se machucou durante a partida contra a Grécia, na terça passada. Sem condições de treinar, ele foi cortado de última hora do jogo contra a anfitriã Polônia, no sábado - Daniel Kolar foi seu substituto.

O departamento médico, então, decidiu levar Rosicky para receber tratamento mais adequado em Praga. Depois do atendimento na capital checa, o meia será submetido a uma avaliação física antes do treino desta quarta-feira, véspera do primeiro jogo das quartas de final da Euro.

A República Checa se classificou para as quartas de final com a melhor campanha do Grupo A, com duas vitórias e uma derrota. A Grécia ficou com a segunda vaga da chave.