Recuperado, Rosicky reforça checos nas Eliminatórias

Recuperado de uma lesão no tendão de Aquiles, sofrida na Eurocopa de 2012, o meio-campista do Arsenal, da Inglaterra, não teve como atuar pela República Checa nos três confrontos disputados até aqui no qualificatório para o Mundial que será realizado no Brasil.

Nesta terça-feira, porém, o técnico Michal Bilek afirmou que Rosicky está "totalmente em forma" para jogar pelo seu país no próximo dia 22, contra a Dinamarca, em casa, e quatro dias depois, diante da Armênia, longe de seus domínios.

Os checos ocupam hoje a terceira posição do Grupo B das Eliminatórias da Europa, com cinco pontos ganhos em três partidas. A Itália lidera a chave, com dez pontos, enquanto a Bulgária figura como vice-líder, com seis.

O goleiro titular do Chelsea, Petr Cech, e o atacante Matej Vydra, que marcou 20 gols pelo Watford nesta temporada, também foram incluídos na lista de 22 jogadores convocados por Michal Bilek nesta terça-feira.