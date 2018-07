Recuperado, Samir prevê disputa com Chicão no Flamengo

RIO - O zagueiro Samir ficou de fora dos dois últimos jogos do Flamengo por causa de uma contusão. Enquanto estava sob cuidados médicos, Chicão reassumiu sua vaga entre os titulares. Recuperado, o jovem voltou à treinar com a equipe e abriu a disputa pelo espaço na defesa do time carioca.

"Veremos o que o treinador quer e, depois, todos saberão a escalação. Não sei como vai funcionar agora com a minha volta. Tanto eu quanto o Chicão estamos preparados para ajudar a equipe do Flamengo", disse Samir, cauteloso.

Desde a segunda partida da final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, Samir se mantém como titular na defesa. Conquistou a vaga justamente depois de uma lesão que tirou Chicão do time. E agora vive a situação oposta.

"Já aconteceu isso comigo e com o Chicão anteriormente. Ele se machucou eu entrei, eu me machuquei e ele entrou, mas não sei o que vai acontecer agora. Vamos esperar a decisão do Jayme [de Almeida]", declarou o zagueiro, vetado da final do Campeonato Carioca, por dores nas costas.

Em busca do seu espaço no time, o zagueiro Chicão sofreu um revés nesta quarta ao apontar dores na coxa direita e deixar o treino mais cedo. Por precaução, foi poupado no restante da atividade e deverá ser avaliado nesta quinta. Se persistirem, as dores podem atrasar o objetivo do jogador de recuperar seu lugar entre os titulares.