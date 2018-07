Recuperado, Sassá comemora nova chance no time do Botafogo

O treinador deve escalar Sassá no lugar de Ribamar, formando dupla com Anderson Aquino. Ao fim da atividade, o atacante se colocou à disposição de Ricardo Gomes. "As coisas acontecem naturalmente. Estou bem focado e trabalhei bastante. Estou bem e, se o treinador optar por mim, vou procurar fazer o meu trabalho da melhor forma para ajudar o Botafogo", declarou.

Outra mudança na equipe deve acontecer no meio-campo. Gegê, que cometeu erro que gerou o gol do Vitória no domingo, deve perder a vaga no setor. Fernandes e Gervasio "Yaca" Núñez brigam pelo lugar no time.

O Botafogo deve entrar em campo nesta quarta escalado com Sidão; Luis Ricardo, Renan Fonseca, Emerson Silva e Diogo Barbosa; Airton, Bruno Silva, Fernandes (Gervasio Núñez) e Leandrinho; Anderson Aquino e Sassá.

"Trabalhamos para caramba nessa semana e espero que a gente consiga o resultado. Já melhoramos contra o Vitória e sofremos um gol numa infelicidade. Agora é ir com tudo para conseguir a vitória. A bola começou a entrar e se Deus quiser vai dar tudo certo. Nós trabalhamos muito", projetou Sassá.

PATROCÍNIO - Nesta terça, o clube carioca anunciou patrocínio da Cercred, grupo de call center. A empresa vai estampar sua marca na barra frontal da camisa do Botafogo e na parte de trás do calção até o fim do ano. Com o anúncio, o acordo, que era pontual, se tornou permanente na temporada.