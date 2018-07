Recuperado, Sassá espera voltar a ser titular do Botafogo: 'Mesmo sem perna'

O atacante Sassá garantiu estar em plena forma para reforçar o ataque do Botafogo diante do Internacional, nesta quarta-feira, no Estádio Luso Brasileiro. Totalmente recuperado de um problema físico, o jogador espera reconquistar a titularidade, após ter entrado somente no segundo tempo da vitória de domingo sobre o Figueirense.

"Eu quero jogar. Mesmo sem perna, quero estar dentro do campo. Falei ontem que fiquei um mês fora, estava perdendo o foco... E depois que voltei ao convívio com o elenco, as coisas já voltaram para o lugar. Estou feliz e quero ajudar, estar junto com a rapaziada. Espero que eu possa voltar", declarou nesta segunda-feira.

Sassá ficou cerca de um mês fora de ação por causa de uma lesão muscular na coxa. Recuperado, mas ainda fora da melhor forma física, viu Jair Ventura optar por Vinícius como titular no domingo.

Agora, o centroavante do Botafogo garante estar 100% recuperado. O jogador, aliás, tem 10 gols e briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro com nomes como Gabriel Jesus e Robinho, que têm 11. Mas ele próprio tenta esquecer esta disputa para entrar focado em campo. "No único jogo em que entrei com a preocupação da artilharia, só fiz besteira. Então vou viver o momento, estou feliz", admitiu.

O Botafogo se reapresentou nesta segunda-feira após a vitória sobre o Figueirense. Enquanto os titulares realizaram um trabalho regenerativo na parte interior do CT, os reservas fizeram um treino técnico no gramado de General Severiano. O lateral Diogo Barbosa continuou o tratamento em seu tornozelo lesionado e segue como dúvida para esta quarta.