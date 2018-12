Recuperado, Scocco treina com companheiros e pode reforçar o River na estreia

Às vésperas da estreia no Mundial de Clubes, o River Plate trabalhou nesta sexta-feira no Al Ain Training Center. O técnico Marcelo Gallardo comandou mais um trabalho nos Emirados Árabes Unidos e contou com um importante reforço, o atacante Ignacio Scocco, recuperado de contusão.

Scocco desfalcou o River nas duas partidas da final da Libertadores diante do Boca Juniors, graças a um problema muscular na panturrilha direita. A última partida do jogador, aliás, foi há mais de um mês, no dia 3 de novembro, contra o Estudiantes, pelo Campeonato Argentino.

Justamente pelo longo período afastado, a tendência é que Scocco fique no banco de reservas na estreia do River. Na terça que vem, a equipe vai enfrentar o vencedor do confronto entre os donos da casa do Al Ain e o Espérance, da Tunísia.

A má notícia ficou por conta do atacante Rodrigo Mora. O jogador ainda se recupera de uma lesão no quadril, sequer foi a campo nesta sexta e deve ser desfalque na estreia. Gallardo, no entanto, definirá a escalação para a partida somente nos próximos dias.