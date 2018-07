Recuperado, Sergio Ramos reforçará Real Madrid no clássico

Recuperado de uma lesão que o deixou fora dos últimos dois jogos do Real Madrid, Sergio Ramos voltou a treinar com o grupo de jogadores da equipe nesta quinta-feira e irá reforçar a equipe no clássico deste sábado, contra o Barcelona, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

Por causa de um problema muscular na perna direita, o zagueiro não pôde enfrentar o Levante, no último sábado, em Valência, pela competição nacional, e depois ficou fora da partida diante do Liverpool, nesta quarta, na Inglaterra, pela Liga dos Campeões da Europa.

A lesão também havia deixado Sergio Ramos fora dos dois últimos confrontos que a Espanha fez pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016, contra Eslováquia e Luxemburgo. Ele acabou sendo desconvocado pelo técnico Vicente del Bosque, que chamou Marc Bartra, do Barcelona, como substituto para estas partidas.

Mesmo sem contar com o seu segundo capitão, o Real Madrid goleou o Levante por 5 a 0 e depois aplicou um 3 a 0 no Liverpool, em resultados que deixaram a equipe ainda mais confiante para encarar o Barça neste sábado. A equipe madrilenha ocupa a terceira posição do Campeonato Espanhol, com 18 pontos, e precisa ganhar para diminuir a diferença em relação ao seu próprio arquirrival, líder com 22 pontos. O Sevilla, com 19, é o vice-líder.