Recuperado, Sidão diz que tem condições de jogar no domingo contra a Ponte Preta

O São Paulo desembarcou nesta sexta-feira no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, após a classificação na Copa do Brasil, e a boa notícia é que o goleiro Sidão se recuperou de um desconforto muscular e garantiu que está à disposição do técnico Rogério Ceni. "Eu estava sentindo um pouco de dor, mas melhorei e vou ter condições de jogo", explicou.

Ele foi titular na primeira partida do Campeonato Paulista contra o Audax, no último domingo. Mas na quinta-feira, o treinador preferiu poupá-lo e colocou Denis de titular, que foi bem e não sofreu gol na vitória por 1 a 0 sobre o Moto Club, em São Luis. No treino deste sábado, Rogério Ceni vai definir quem poderá começar jogando para o duelo deste domingo, no estádio do Morumbi, contra a Ponte Preta, o primeiro da equipe em casa na temporada.

Se Sidão não for escolhido, Denis será o titular novamente. "É um ano de afirmação. Estou trabalhando bastante esse ano e vamos ver o que vai acontecer. Quando o São Paulo precisar e eu estiver dentro de campo, vou sempre dar o meu melhor. O principal é a equipe sair com a vitória", afirmou Denis.

Neste sábado, Rogério Ceni fará um treino fechado com a sua equipe para preparar o time para o duelo no Paulistão. A tendência é que haja mudanças na escalação e é quase certa as presenças do lateral-direito Bruno e do atacante Luiz Araújo, poupados no confronto no Maranhão no meio de semana.