Recuperado, Sóbis deve voltar ao Inter no Gre-Nal

O atacante, recontratado pelo clube gaúcho no final do mês de junho, não atua desde a derrota para o Cruzeiro, no dia 8 de setembro, pela 20ª rodada do Brasileirão. A volta de Rafael Sóbis é a esperança do Inter para resolver seu problema de ataque, que não vem se mostrando muito efetivo nas últimas partidas - marcou apenas um gol nos últimos três jogos.

Além de Rafael Sóbis, o técnico Celso Roth contará com a volta de outros dois importantes jogadores. Os volantes Guiñazu, um dos símbolos da atual equipe do Inter, e Glaydson, titular desde a saída de Sandro para o Tottenham, cumpriram suspensão diante do Flamengo e estão liberados para enfrentar o Grêmio no clássico de domingo.