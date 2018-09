Recuperado, Sóbis volta aos treinos e vira opção para Mano no Cruzeiro

Um dia depois do empate sem gols diante do Internacional, em casa, pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro se reapresentou nesta segunda-feira. O atacante Rafael Sóbis foi a grande novidade da atividade visando o Botafogo na quarta-feira, no Engenhão, pela 23.ª rodada da competição.

Sóbis voltou a treinar depois de ficar as últimas semanas afastado do futebol por problema físico. O atacante não atua desde o dia 5 de agosto graças a uma fascite plantar no pé direito. Recuperado, trabalhou normalmente nesta segunda e se mostrou pronto para ficar à disposição de Mano Menezes.

Sóbis trabalhou no gramado da Toca da Raposa II ao lado dos reservas do Cruzeiro. Os jogadores que enfrentaram o Inter no domingo realizaram apenas uma atividade regenerativa na parte interna do CT.

Se a presença do atacante foi a novidade da atividade, Mano teve que lidar com alguns desfalques na atividade. O zagueiro Dedé e o meia Arrascaeta, convocados para defender as seleções brasileira e uruguaia, respectivamente, já não trabalharam nesta segunda e são desfalques certos diante do Botafogo.