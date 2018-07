Recuperado, Sturridge diz estar pronto para reforçar o Liverpool A rotina de Daniel Sturridge nas últimas temporadas se dividiu entre os gramados e o departamento médico do Liverpool, no geral com bem mais tempo trabalhando com os médicos do clube. Em meio a uma sequência de lesões, o atacante se recuperou da última, no joelho, e garantiu estar em forma para reforçar a equipe já no difícil confronto com o Manchester City, neste sábado, pelo Campeonato Inglês.