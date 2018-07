Recuperado, Tardelli é relacionado no Atlético-MG e deve enfrentar o Grêmio

BELO HORIZONTE - Depois de ser poupado diante do Coritiba, na última quinta-feira, e virar dúvida novamente ao sentir dores musculares no treino de sexta, Diego Tardelli vai para o jogo do Atlético Mineiro neste domingo, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante passou por exames, que nada detectaram, e foi relacionado pelo técnico Cuca para a partida deste domingo. Tardelli inclusive pode ser titular do ataque ao lado de Fernandinho e Jô. Por outro lado, Guilherme será desfalque, uma vez que também reclamou de dores no treino de sexta. Mas o jogador acabou vetado pelo departamento médico.

Para pegar o Grêmio, o Atlético terá que o retorno de Leandro Donizete, que volta a ficar como opção após se recuperar de lesão que o afastava dos gramados desde junho. O técnico Cuca, porém, já alertou que o volante ficará como opção no banco de reservas.

Goleiros - Victor e Giovanni; Laterais - Marcos Rocha, Michel, Richarlyson e Júnior César; Zagueiros - Réver, Leonardo Silva e Emerson; Volantes - Pierre, Leandro Donizete, Josué e Rosinei; Meias - Ronaldinho e Dátolo; Atacantes - Fernandinho, Jô, Alecsandro, Neto Berola, Luan e Diego Tardelli.