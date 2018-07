Recuperado, Tenorio deve reforçar Vasco em semifinal O Vasco teve dificuldade para derrotar o Duque de Caxias, no domingo, mas obteve o triunfo, de virada, com dois gols de Bernardo. O meia começou como titular porque os dois centroavantes do elenco vascaíno, Carlos Tenorio e Leonardo, estavam vetados. Para a semifinal da Taça Guanabara, no sábado, contra o Fluminense, pelo menos um deles deve ter condições de jogo.