Recuperado, Thiago Maia reforçará o Santos em Goiânia

O técnico Levir Culpi contará com reforços para o duelo com o Atlético Goianiense, sábado, fora de casa, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os volantes Thiago Maia e Yuri, que ficaram fora da partida da última quarta-feira com o Flamengo, voltarão a ficar à disposição do treinador.

Titular do meio-de-campo santista, Thiago Maia ficou fora da partida pela Copa do Brasil por causa de uma gastroenterocolite aguda. Assim, foi liberado para repousar em casa, tendo a sua vaga no time ocupada por Leandro Donizete na derrota por 2 a 0.

Já Yuri havia se recuperado de dores no quadril, mas vinha realizando trabalhos físicos para voltar a ser aproveitado. Agora a comissão técnica optou por levá-lo para Goiânia, para onde a equipe viaja nesta quinta-feira, após atuar no Rio, não retornando a Santos após o compromisso com o Flamengo.

Além deles, outros reforços do Santos para o duelo com o Atlético-GO são o volante Alison e o meia Serginho, que não podem defender o time na Copa do Brasil. Esses retornos minimizam os desfalques, mas Levir ainda segue sem poder contar com vários jogadores. São os casos de Vecchio, Rodrigão, Ricardo Oliveira, Zeca, Cleber, Luiz Felipe e Gustavo Henrique.

O treinador santista também não indicou se vai utilizar a força máxima diante do Atlético-GO, pois o time já terá compromisso pela Copa Libertadores na próxima quarta-feira, quando será visitante do Atlético Paranaense no jogo de ida das oitavas de final.

A maratona de jogos, aliás, foi alvo de reclamações de Levir. "Não vamos ter uma semana livre para treinos nos próximos dois meses. Não há tempo para trabalhar. É só jogo", afirmou o treinador santista, sabendo que precisará corrigir os erros da equipe mais em conversas do que em treinos. "Vamos procurar melhorar algumas peças", comentou.