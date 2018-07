Recuperado, Thiago Motta quer defender seleção da Itália

Titular absoluto na temporada passada, o jogador desfalcou a Inter no início deste segundo semestre por conta de uma lesão que exigiu uma cirurgia no joelho direito. Totalmente recuperado, o brasileiro espera garantir seu espaço no time para alçar voos mais altos em 2011.

"Tudo que quero agora é jogar bem na Inter. Mas, quando eu estiver 100%, estarei disponível para atuar na seleção nacional", afirmou o brasileiro, que pretende seguir os passos do compatriota Amauri. O jogador da Juventus se naturalizou italiano e ganhou uma chance na equipe da Itália depois da Copa.

Motta, de 28 anos, apresenta ascendência italiana e já possui passaporte local, condições que permitem a sua convocação para a seleção italiana. O volante nunca atuou pela seleção principal do Brasil. Disputou apenas duas partidas pelo time Sub-23, em 2003.