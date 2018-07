Recuperado, Thiago Neves volta a treinar no Fluminense Recuperado de um estiramento muscular na coxa direita, o meia Thiago Neves voltou a treinar nesta quarta-feira nas Laranjeiras, mas só deve voltar a campo no próximo jogo do Fluminense pela Copa Libertadores, na semana que vem, contra o Zamora, na Venezuela. O atleta, que foi submetido a fortes exercícios físicos, não chegou a treinar com bola.