Recuperado, Thiago Ribeiro faz trabalho físico no Santos

Dos jogadores que estavam no departamento médico do Santos, Thiago Ribeiro é o que está mais perto de voltar a brigar por posição no time. Recuperado de uma tendinite no joelho esquerdo, o atacante realizou trabalhos físicos em dois períodos nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé, e deve ser liberado para treinar com bola no começo da próxima semana.

Com isso, o atacante não deve estar disponível para o duelo diante do Linense, domingo, no Pacaembu. Já Caju vem reagindo bem ao tratamento médico, superou as dores que sentia na região do púbis, mas também ainda não tem data definida para ser liberado para treinar normalmente.

Com a ausência de Chiquinho, que sofreu edema na coxa esquerda e foi vetado no teste de vestiário antes do jogo contra a Portuguesa, domingo, no Pacaembu, Victor Ferraz vai continuar sendo improvisado na lateral esquerda.