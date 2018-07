Recuperado, Thiago Ribeiro volta a ser opção no Santos

Thiago Ribeiro passou pelo último teste, nesta quarta-feira, e deve se concentrar para o jogo contra a Chapecoense, sábado, na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante atuou durante 45 minutos no jogo-treino entre os reservas e o time Sub-20. Não fez gol, mas se movimentou bem e não sentiu a lesão no ligamento colateral do joelho direito que o tirou das três rodadas anteriores ao recesso de 45 dias do Brasileirão e das duas após o reinício da competição, pelo Santos.

É provável, portanto, que o técnico Oswaldo de Oliveira mantenha o ataque com Geuvânio, Gabriel e Rildo e promova o retorno de Thiago Ribeiro no segundo tempo do jogo de sábado.

Nos últimos jogos, Oswaldo de Oliveira tinha apenas garotos para o ataque, à exceção de Rildo, que foi contratado por empréstimo da Ponte Preta no começo do ano. Agora, o treinador passa a contar com um atacante experiente para dar suporte a Geuvânio e Gabriel, que não fizeram gol na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras (Bruno Uvini e Alison marcaram) e na derrota para o Fluminense. Outra vantagem de Thiago Ribeiro é que ele também volta para ajudar na marcação e na articulação das jogadas.

No jogo-treino desta quarta-feira, os gols da vitória por 3 a 0 dos reservas foram marcados por Souza, em cobrança de falta, Jorge Eduardo e Serginho. E o ataque foi formado por Stefano Yuri, Thiago Ribeiro e Jorge Eduardo.

Já Leandro Damião ainda não tem previsão para voltar. O atacante passou os 45 dias de parada do Brasileirão em tratamento para curar uma inflamação crônica na região do púbis e, quando parecia pronto para reaparecer com a camisa 9 do Santos, voltou para o departamento médico em razão de um entorse que sofreu no jogo-treino contra o Hortolândia, no último dia 12, no CT Rei Pelé.

Edu Dracena, que voltou a romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em um treino da pré-temporada, foi operado e ainda não jogou nesta temporada, já treina no campo, mas não participa de coletivos porque ainda não está liberado para a disputa de bola. E o outro zagueiro considerado titular, Gustavo Henrique, está mais atrasado na recuperação.

VISITA ILUSTRE

Neymar, que voltará para Barcelona no dia 5 de agosto - está em férias após a Copa do Mundo -, visitou os ex-companheiros de Santos nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé. Ele estava com o filho Davi Lucca e posou para fotografias ao lado de Leandro Damião e outros jogadores do elenco santista.