Recuperado, Tinga deve reforçar o Inter neste sábado O volante Tinga foi a principal novidade do treino do Internacional nesta quinta-feira. Recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, o jogador participou da atividade e deverá estar à disposição do técnico Dorival Júnior para a partida diante do Veranópolis, neste sábado, no Beira-Rio, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho.