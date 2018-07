Recuperado, Tinga deve voltar ao Inter na quarta-feira contra o Santos

PORTO ALEGRE - Tinga deve voltar ao time do Inter na quarta-feira, quando acontece o jogo atrasado da 13ª rodada do Brasileirão, contra o Santos, na Vila Belmiro. Ele está afastado desde o dia 26 de setembro, após sofrer uma contusão muscular na coxa direita durante a partida com o Corinthians. Mas, já recuperado, ficou à disposição do técnico Celso Roth.

Nesta segunda-feira, Tinga treinou normalmente, mostrando que já está pronto para voltar. Assim, deve ser escalado na quarta, quando Roth terá alguns desfalques importantes para definir o time. Os atacantes Alecsandro e Leandro Damião, por exemplo, estão suspensos. Enquanto isso, o meia Giuliano não voltará a tempo de jogar, depois de defender a seleção brasileira.

Outro desfalque é o meia D''Alessandro, que deve ser poupado depois da desgastante viagem de volta do Japão, onde defendeu a seleção argentina em amistoso na última sexta-feira. Já o zagueiro Sorondo saiu da vitória sobre o Atlético-MG, no domingo, com dores no púbis e foi vetado pelos médicos do clube, criando mais um problema para Roth escalar o time na quarta-feira.