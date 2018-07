Recuperado, Valdivia volta ao Palmeiras contra o Ceará

O último jogo de Valdivia foi no dia 10 de agosto, na vitória por 2 a 1 sobre o Paraná, no Pacaembu. Logo depois ele embarcou para a Dinamarca, onde se apresentou à seleção chilena para um amistoso e lá descobriu o problema muscular. A comissão técnica palmeirense explicou que a contusão provavelmente foi originada pelo jogador ter embarcado para uma viagem de 12 horas de avião até a Europa sem ter feito trabalhos regenerativos após a partida.

Nos últimos compromissos palmeirenses o substituto de Valdivia foi o paraguaio Mendieta, que tem sido elogiado pelo treinador. O chileno volta em um momento importante para o time. Após a eliminação na Copa do Brasil, na última quarta-feira, para o Atlético-PR, a equipe retoma o foco para a Série B.

A duas rodadas para o fim do primeiro turno e o atual líder está ameaçado. A Chapecoense está apenas um ponto atrás do Palmeiras e conta com um tropeço do time paulista e uma vitória em Santa Catarina para assumir a primeira posição. Os dois líderes, inclusive, vão se enfrentar na próxima terça-feira, no Pacaembu.